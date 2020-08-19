Матиос: Рада примет скрытый секвестр госбюджета

“Это второй раз за этот год будет осуществлен скрытый, впервые открытый, а сейчас скрытый, секвестр бюджета с перераспределением средств, мизерные, из каких-то сфер снова во что-то ... Это заимствование денег для транспортных сетей. Но самое основное — никто не знает, что перераспределенные средства в первом секвестре бюджета в связи с „ковидом“ были взяты из министерств, ведомств. Скажу то, что вот сейчас мне коллеги буквально вчера рассказывали, которые еще остались работать в разгромленной Рябошапкой прокуратуре — с 1 сентября Генпрокуратура не будет получать вообще зарплаты, потому что весь бюджет заработной платы с 1 сентября переведен в фонд „ковида“ ... Кроме того, раньше из Министерства культуры, Министерства образования. Все это забрали, а денег нет”, — сказал Анатолий Матиос.

Он отметил, что секвестр бюджета возлагает ответственность за такое решение не на правительство, а на нардепов. “Какие 24 числа (августа — ред.) кто прилетит, кто приедет, кто приплывет в Киев, ничего не будут читать и на общем „одобрямс“ большим монобольшинством проголосуют секвестр бюджета”, — добавил Анатолий Матиос.

Напомним, 13 апреля 2020 Верховная Рада приняла “бюджет чрезвычайной ситуации”.

Тогда УНН сообщал, что Министерство образования и науки сохранило финансирование для большинства ключевых программ при принятии Верховной Радой изменений в Госбюджет 2020 года.