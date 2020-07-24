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19 березня, 18:42 • 46596 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100482 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101349 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117002 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 123493 перегляди

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Матіос розкритикував залучення Зеленського до переговорів з “луцьким терористом”

Матіос розкритикував залучення Зеленського до переговорів з “луцьким терористом”

Київ • УНН

 • 16839 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. В Україні будуть продовжуватися випадки з терористами, адже неправильно працює система, якщо до переговорів залучають Президента. Так висловився в ефірі телеканалу Zik колишній Головний військовий прокурор, юрист Анатолій Матіос, передає УНН.

“Луцький, Полтавський (терористи - ред.), не дай Бог, але я пророкую, що це буде продовжуватися. Бо не покараний був відразу жорстко, як це написано у протоколі. Мало хто веде перемовини на рівні Президента, я не знаю такої події чи такого випадку. Але переговори з терористами ведуть завжди, щоби знівелювати можливі негативні наслідки. Ми спостерігали це. Але коли вводиться відповідна система, то не треба чекати, коли за все візьметься крайній в державі - гарант конституції. Робіть свою роботу. Значить, щось не так працює”, - сказав Матіос.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і Президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.

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