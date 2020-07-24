Матиос раскритиковал привлечение Зеленского к переговорам с "луцким террористом"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 36641 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102123 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107023 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134217 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110884 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131748 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102135 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104443 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Матиос раскритиковал привлечение Зеленского к переговорам с "луцким террористом"

Матиос раскритиковал привлечение Зеленского к переговорам с "луцким террористом"

Киев  •  УНН

 • 16836 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Украине будут продолжаться случаи с террористами, ведь неправильно работает система, если к переговорам привлекают Президента. Так высказался в эфире телеканала Zik бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос, передает УНН.

"Луцкий, Полтавский (террористы - ред.), не дай Бог, но я предсказываю, что это будет продолжаться. Потому что не наказан был сразу жестко, как это написано в протоколе. Мало кто ведет переговоры на уровне Президента, я не знаю такого события или такого случая. Но переговоры с террористами ведут всегда, чтобы нивелировать возможные негативные последствия. Мы наблюдали это. Но когда вводится соответствующая система, то не надо ждать, когда за все возьмется крайний в государстве - гарант конституции. Делайте свою работу. Значит, что-то не так работает ", - сказал Матиос.

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и Президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, были при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

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