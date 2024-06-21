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Масовий блекаут у Європі: відразу в декількох країнах Балкан зникло світло

Київ • УНН

 • 17085 перегляди

У Хорватії, Боснії та Герцеговині та Чорногорії відбулося масове відключення електроенергії, в результаті чого багато районів залишилися без електропостачання.

Масовий блекаут у Європі: відразу в декількох країнах Балкан зникло світло

У Хорватії, Боснії та Герцоговині й Чорногорії раптово зникло електропостачання. Окрім того, про перебої зі світлом повідомляють мешканці західної Польщі та Албанії. Про це пише УНН з посиланням на низку балтійських ЗМІ. 

Деталі 

Чорногорське видання Vjesti із посиланням на місцевого оператора CEDIS повідомляє, що електропостачання зникло практично у всіх населених пунктах країни. Попередньо світло є тільки у двох великих міст – Плевлі та Жабляка – є світло. 

Разом з тим, журналісти видання Klix.ba, передають, що світло зникло по всій Боснії та Герцоговині, і електропостачання немає навіть у столиці країни - Сараєво.

Видання Jutarnji List також повідомляє про перебої зі світло у Хорватії. Попередньо електрики немає на низці хорватських островів та у багатьох містах на узбережжі Адріатичного моря, зокрема в Дубровнику та Спліті.

Тим часом користувачі соцмереж пишуть про проблеми зі світлом у західній Польщі та деяких регіонах Албанії.

Доповнення

Причини проблеми поки невідомі, лунають припущення, що на тлі спеки різко зросло споживання і наявних потужностей не вистачило. 

Диспетчери усіх трьох країн намагаються з’ясувати, що саме сталося і як піднімати систему, оскільки для жодної з країн вона не є ізольованою. 

Низка видань вже повідомила, що така ситуація може перетворитись у справжнє випробування в умовах літньої спеки з температурами близько 35℃. А втім, у найважливіших закладів , як то лікарні, є свої генератори.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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