Масовий блекаут у Європі: відразу в декількох країнах Балкан зникло світло
Київ • УНН
У Хорватії, Боснії та Герцеговині та Чорногорії відбулося масове відключення електроенергії, в результаті чого багато районів залишилися без електропостачання.
У Хорватії, Боснії та Герцоговині й Чорногорії раптово зникло електропостачання. Окрім того, про перебої зі світлом повідомляють мешканці західної Польщі та Албанії. Про це пише УНН з посиланням на низку балтійських ЗМІ.
Деталі
Чорногорське видання Vjesti із посиланням на місцевого оператора CEDIS повідомляє, що електропостачання зникло практично у всіх населених пунктах країни. Попередньо світло є тільки у двох великих міст – Плевлі та Жабляка – є світло.
Разом з тим, журналісти видання Klix.ba, передають, що світло зникло по всій Боснії та Герцоговині, і електропостачання немає навіть у столиці країни - Сараєво.
Видання Jutarnji List також повідомляє про перебої зі світло у Хорватії. Попередньо електрики немає на низці хорватських островів та у багатьох містах на узбережжі Адріатичного моря, зокрема в Дубровнику та Спліті.
Тим часом користувачі соцмереж пишуть про проблеми зі світлом у західній Польщі та деяких регіонах Албанії.
Доповнення
Причини проблеми поки невідомі, лунають припущення, що на тлі спеки різко зросло споживання і наявних потужностей не вистачило.
Диспетчери усіх трьох країн намагаються з’ясувати, що саме сталося і як піднімати систему, оскільки для жодної з країн вона не є ізольованою.
Низка видань вже повідомила, що така ситуація може перетворитись у справжнє випробування в умовах літньої спеки з температурами близько 35℃. А втім, у найважливіших закладів , як то лікарні, є свої генератори.