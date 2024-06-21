В Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории внезапно исчезло электроснабжение. Кроме того, о перебоях со светом сообщают жители западной Польши и Албании. Об этом пишет УНН со ссылкой на ряд балтийских СМИ.

Детали

Черногорское издание Vesti со ссылкой на местного оператора CEDIS сообщает, что электроснабжение исчезло практически во всех населенных пунктах страны. Предварительно свет есть только у двух крупных городов – Плевли и Жабляка – есть свет.

Вместе с тем, журналисты издания Klix.ba, передают, что свет исчез по всей Боснии и Герцоговине, и электроснабжения нет даже в столице страны - Сараево.

Издание Jutarnji List также сообщает о перебоях из свет в Хорватии. Предварительно электричества нет на ряде хорватских островов и во многих городах на побережье Адриатического моря, особенно в Дубровнике и Сплите.

Тем временем пользователи соцсетей пишут о проблемах со светом в Западной Польше и некоторых регионах Албании.

Дополнение

Причины проблемы пока неизвестны, звучат предположения, что на фоне жары резко возросло потребление и имеющихся мощностей не хватило.

Диспетчеры всех трех стран пытаются выяснить, что именно произошло и как поднять систему, поскольку ни для одной из стран она не изолирована.

Ряд изданий уже сообщили, что такая ситуация может превратиться в настоящее испытание в условиях летней жары с температурами около 35℃. А впрочем , у важнейших заведений, как то больницы, есть свои генераторы.