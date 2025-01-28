Маск закликав "перегорнути сторінку" Голокосту: реакція Німеччини та світу

Ілон Маск, виступаючи на заході праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), заявив, що країні слід "перегорнути сторінку" і перестати відчувати провину за злочини нацистського минулого.

Про це пише Politico, передає УНН.

Слова Маска пролунали напередодні 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц і викликали обурення у єврейських організацій та політиків. Праві сили Німеччини давно критикують традицію пам’яті про нацистські злочини, яку в країні називають Erinnerungskultur ("культура пам’яті"). Вони стверджують, що це лише "пригнічує дух нації" та формує "культ провини".

Однак раніше такі заяви лунали переважно від політичних маргіналів. Тепер же подібні меседжі підтримує один із найвпливовіших бізнесменів світу. Маск підкреслив, що "діти не повинні нести провину за гріхи своїх батьків, а тим паче прадідів", натякаючи на злочини нацистського режиму.

Єврейські громади як у Німеччині, так і в інших країнах, різко засудили слова Маска. Голова ізраїльського меморіального центру Яд Вашем Дані Даян написав у соцмережі X:

Пам’ять про темне минуле країни та його визнання мають бути центральними для формування німецького суспільства. Ігнорування цього — це образа для жертв нацизму та серйозна загроза для демократичного майбутнього Німеччини

Маск фактично підтримав ідеї AfD, лідери якої неодноразово мінімізували злочини нацистів і критикували акти пам’яті. Так, колишній співголова партії Александр Гауланд у 2018 році назвав нацистську епоху "плямою пташиного посліду" в тисячолітній історії Німеччини. Він також заявляв, що німці можуть пишатися своїми солдатами в обох світових війнах.

Інший відомий представник AfD, лідер партії в Тюрингії Бйорн Хьоке, виступав за "поворот на 180 градусів" у політиці пам’яті. Він критикував створення меморіалу Голокосту в Берліні, назвавши його "пам’ятником ганьби в серці нашої столиці". Попри різкі заяви Маска, німецькі чиновники підкреслили, що культура пам’яті не спрямована на формування почуття провини у молодого покоління.

Ніхто не змушує дітей почуватися винними за злочини нацистів. Ми хочемо, щоб вони зростали обізнаними та відповідальними, усвідомлюючи уроки минулого - зазначив посол Німеччини в Ізраїлі Штеффен Зайберт.

Водночас дослідження свідчать, що знання про Голокост у Німеччині зменшується. За даними одного з опитувань, майже п’ята частина німців вважає, що нацисти та їхні союзники вбили 2 мільйони або менше євреїв, хоча реальна кількість жертв перевищує 6 мільйонів. У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Аушвіц, щоб вшанувати пам’ять жертв нацистського терору. Перед поїздкою він заявив:

Тривожить те, що багато молодих людей у Німеччині майже нічого не знають про Голокост. Ми повинні берегти пам’ять, особливо коли останні свідки цих подій відійдуть у вічність

Політики, зокрема представники партії Шольца (СДПН), наголошують, що такі заяви, як у Маска, становлять загрозу демократії.

Партії на кшталт AfD та, очевидно, Ілон Маск зацікавлені в тому, щоб люди забували або не замислювалися. Адже якби вони замислилися, то зрозуміли б, що наша демократія знову під загрозою - заявила депутатка СДПН Кармен Вегге.

Нагадаємо

27 січня світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. За час Голокосту нацисти знищили понад 6 мільйонів євреїв, включаючи 1,5 мільйона дітей.