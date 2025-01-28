Маск закликав "перегорнути сторінку" Голокосту: реакція Німеччини та світу

ukenru
09:48 • 70178 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 121850 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 120585 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 140124 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 170522 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 218718 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 175817 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151619 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125354 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109885 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 141373 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 140120 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 140664 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 134898 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 117687 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 190130 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 188426 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 319967 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 347079 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 281388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 47122 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 76626 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 75892 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 140120 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 102884 перегляди
Актуальне
Маск закликав "перегорнути сторінку" Голокосту: реакція Німеччини та світу

Маск закликав "перегорнути сторінку" Голокосту: реакція Німеччини та світу

Київ • УНН

 • 53289 перегляди

Ілон Маск на заході партії AfD заявив, що Німеччині варто "перегорнути сторінку" нацистського минулого. Єврейські організації та німецькі політики різко засудили цю заяву напередодні 80-ї річниці визволення Аушвіцу.

Ілон Маск, виступаючи на заході праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), заявив, що країні слід "перегорнути сторінку" і перестати відчувати провину за злочини нацистського минулого.

Про це пише Politico, передає УНН.

Слова Маска пролунали напередодні 80-ї річниці визволення концтабору Аушвіц і викликали обурення у єврейських організацій та політиків. Праві сили Німеччини давно критикують традицію пам’яті про нацистські злочини, яку в країні називають Erinnerungskultur ("культура пам’яті"). Вони стверджують, що це лише "пригнічує дух нації" та формує "культ провини".

Однак раніше такі заяви лунали переважно від політичних маргіналів. Тепер же подібні меседжі підтримує один із найвпливовіших бізнесменів світу. Маск підкреслив, що "діти не повинні нести провину за гріхи своїх батьків, а тим паче прадідів", натякаючи на злочини нацистського режиму.

Єврейські громади як у Німеччині, так і в інших країнах, різко засудили слова Маска. Голова ізраїльського меморіального центру Яд Вашем Дані Даян написав у соцмережі X:

Пам’ять про темне минуле країни та його визнання мають бути центральними для формування німецького суспільства. Ігнорування цього — це образа для жертв нацизму та серйозна загроза для демократичного майбутнього Німеччини

Маск фактично підтримав ідеї AfD, лідери якої неодноразово мінімізували злочини нацистів і критикували акти пам’яті. Так, колишній співголова партії Александр Гауланд у 2018 році назвав нацистську епоху "плямою пташиного посліду" в тисячолітній історії Німеччини. Він також заявляв, що німці можуть пишатися своїми солдатами в обох світових війнах.

Інший відомий представник AfD, лідер партії в Тюрингії Бйорн Хьоке, виступав за "поворот на 180 градусів" у політиці пам’яті. Він критикував створення меморіалу Голокосту в Берліні, назвавши його "пам’ятником ганьби в серці нашої столиці". Попри різкі заяви Маска, німецькі чиновники підкреслили, що культура пам’яті не спрямована на формування почуття провини у молодого покоління.

Ніхто не змушує дітей почуватися винними за злочини нацистів. Ми хочемо, щоб вони зростали обізнаними та відповідальними, усвідомлюючи уроки минулого

- зазначив посол Німеччини в Ізраїлі Штеффен Зайберт.

Водночас дослідження свідчать, що знання про Голокост у Німеччині зменшується. За даними одного з опитувань, майже п’ята частина німців вважає, що нацисти та їхні союзники вбили 2 мільйони або менше євреїв, хоча реальна кількість жертв перевищує 6 мільйонів. У понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Аушвіц, щоб вшанувати пам’ять жертв нацистського терору. Перед поїздкою він заявив:

Тривожить те, що багато молодих людей у Німеччині майже нічого не знають про Голокост. Ми повинні берегти пам’ять, особливо коли останні свідки цих подій відійдуть у вічність

Політики, зокрема представники партії Шольца (СДПН), наголошують, що такі заяви, як у Маска, становлять загрозу демократії.

Партії на кшталт AfD та, очевидно, Ілон Маск зацікавлені в тому, щоб люди забували або не замислювалися. Адже якби вони замислилися, то зрозуміли б, що наша демократія знову під загрозою

- заявила депутатка СДПН Кармен Вегге.

Нагадаємо

27 січня світ відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. За час Голокосту нацисти знищили понад 6 мільйонів євреїв, включаючи 1,5 мільйона дітей. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Новини Світу
sotsial-demokratychna-partiia-nimechchynyСоціал-демократична партія Німеччини
ilon-maskІлон Маск
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
berlinБерлін

Звернутися з питань розміщення реклами