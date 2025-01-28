Маск призвал «перевернуть страницу» Холокоста: реакция Германии и мира

Илон Маск, выступая на мероприятии праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (AfD), заявил, что стране следует «перевернуть страницу» и перестать чувствовать вину за преступления нацистского прошлого.

Об этом пишет Politico, передает УНН.

Слова Маска прозвучали накануне 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и вызвали возмущение у еврейских организаций и политиков. Правые силы Германии давно критикуют традицию памяти о нацистских преступлениях, которую в стране называют Erinnerungskultur («культура памяти»). Они утверждают, что это лишь «подавляет дух нации» и формирует «культ вины».

Однако раньше такие заявления звучали преимущественно от политических маргиналов. Теперь же подобные месседжи поддерживает один из самых влиятельных бизнесменов мира. Маск подчеркнул, что «дети не должны нести вину за грехи своих отцов, а тем более прадедов», намекая на преступления нацистского режима.

Еврейские общины как в Германии, так и в других странах, резко осудили слова Маска. Глава израильского мемориального центра Яд Вашем Дани Даян написал в соцсети X:

Память о темном прошлом страны и его признание должны быть центральными для формирования немецкого общества. Игнорирование этого - это оскорбление для жертв нацизма и серьезная угроза для демократического будущего Германии

Маск фактически поддержал идеи AfD, лидеры которой неоднократно минимизировали преступления нацистов и критиковали акты памяти. Так, бывший сопредседатель партии Александр Гауланд в 2018 году назвал нацистскую эпоху «пятном птичьего помета» в тысячелетней истории Германии. Он также заявлял, что немцы могут гордиться своими солдатами в обеих мировых войнах.

Другой известный представитель AfD, лидер партии в Тюрингии Бьорн Хёке, выступал за «поворот на 180 градусов» в политике памяти. Он критиковал создание мемориала Холокоста в Берлине, назвав его «памятником позора в сердце нашей столицы». Несмотря на резкие заявления Маска, немецкие чиновники подчеркнули, что культура памяти не направлена на формирование чувства вины у молодого поколения.

Никто не заставляет детей чувствовать себя виноватыми за преступления нацистов. Мы хотим, чтобы они росли осведомленными и ответственными, осознавая уроки прошлого - отметил посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт.

В то же время исследования свидетельствуют, что знания о Холокосте в Германии уменьшается. По данным одного из опросов, почти пятая часть немцев считает, что нацисты и их союзники убили 2 миллиона или меньше евреев, хотя реальное количество жертв превышает 6 миллионов. В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц посетил Аушвиц, чтобы почтить память жертв нацистского террора. Перед поездкой он заявил:

Тревожит то, что многие молодые люди в Германии почти ничего не знают о Холокосте. Мы должны беречь память, особенно когда последние свидетели этих событий уйдут в вечность

Политики, в частности представители партии Шольца (СДПГ), отмечают, что такие заявления, как у Маска, представляют угрозу демократии.

Партии вроде AfD и, очевидно, Илон Маск заинтересованы в том, чтобы люди забывали или не задумывались. Ведь если бы они задумались, то поняли бы, что наша демократия снова под угрозой - заявила депутат СДПГ Кармен Вегге.

Напомним,

27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. За время Холокоста нацисты уничтожили более 6 миллионов евреев, включая 1,5 миллиона детей.