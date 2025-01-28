Маск призвал «перевернуть страницу» Холокоста: реакция Германии и мира

ukenru
Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
07:16 • 30530 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 111769 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 148102 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 127853 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 127341 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 123268 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 114939 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 113181 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
27 января, 07:44 • 107508 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 127733 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
G7 отреагировали на ситуацию со сменой руководства АОЗ в Украине

G7 отреагировали на ситуацию со сменой руководства АОЗ в Украине

27 января, 22:51 • 68481 просмотра
россия атаковала Киев дронами

россия атаковала Киев дронами

27 января, 23:35 • 88044 просмотра
Накопительные пенсии не увеличат налоги - Минсоцполитики

Накопительные пенсии не увеличат налоги - Минсоцполитики

28 января, 00:12 • 57782 просмотра
В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

02:50 • 63624 просмотра
ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

03:31 • 40502 просмотра
публикации
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 148070 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 221273 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 321147 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 321222 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 285721 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 101347 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 102580 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 112054 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

27 января, 14:07 • 108176 просмотра
Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

Оземпик вызвал у певицы Эйвери болезнь, которая разжижает кости

27 января, 13:33 • 115267 просмотра
Актуальное
Маск призвал «перевернуть страницу» Холокоста: реакция Германии и мира

Маск призвал «перевернуть страницу» Холокоста: реакция Германии и мира

Киев  •  УНН

 • 3144 просмотра

Read in English

Илон Маск на мероприятии партии AfD заявил, что Германии стоит «перевернуть страницу» нацистского прошлого. Еврейские организации и немецкие политики резко осудили это заявление накануне 80-й годовщины освобождения Аушвица.

Илон Маск, выступая на мероприятии праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (AfD), заявил, что стране следует «перевернуть страницу» и перестать чувствовать вину за преступления нацистского прошлого.

Об этом пишет Politico, передает УНН.

Слова Маска прозвучали накануне 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и вызвали возмущение у еврейских организаций и политиков. Правые силы Германии давно критикуют традицию памяти о нацистских преступлениях, которую в стране называют Erinnerungskultur («культура памяти»). Они утверждают, что это лишь «подавляет дух нации» и формирует «культ вины».

Однако раньше такие заявления звучали преимущественно от политических маргиналов. Теперь же подобные месседжи поддерживает один из самых влиятельных бизнесменов мира. Маск подчеркнул, что «дети не должны нести вину за грехи своих отцов, а тем более прадедов», намекая на преступления нацистского режима.

Еврейские общины как в Германии, так и в других странах, резко осудили слова Маска. Глава израильского мемориального центра Яд Вашем Дани Даян написал в соцсети X:

Память о темном прошлом страны и его признание должны быть центральными для формирования немецкого общества. Игнорирование этого - это оскорбление для жертв нацизма и серьезная угроза для демократического будущего Германии

Маск фактически поддержал идеи AfD, лидеры которой неоднократно минимизировали преступления нацистов и критиковали акты памяти. Так, бывший сопредседатель партии Александр Гауланд в 2018 году назвал нацистскую эпоху «пятном птичьего помета» в тысячелетней истории Германии. Он также заявлял, что немцы могут гордиться своими солдатами в обеих мировых войнах.

Другой известный представитель AfD, лидер партии в Тюрингии Бьорн Хёке, выступал за «поворот на 180 градусов» в политике памяти. Он критиковал создание мемориала Холокоста в Берлине, назвав его «памятником позора в сердце нашей столицы». Несмотря на резкие заявления Маска, немецкие чиновники подчеркнули, что культура памяти не направлена на формирование чувства вины у молодого поколения.

Никто не заставляет детей чувствовать себя виноватыми за преступления нацистов. Мы хотим, чтобы они росли осведомленными и ответственными, осознавая уроки прошлого

- отметил посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт.

В то же время исследования свидетельствуют, что знания о Холокосте в Германии уменьшается. По данным одного из опросов, почти пятая часть немцев считает, что нацисты и их союзники убили 2 миллиона или меньше евреев, хотя реальное количество жертв превышает 6 миллионов. В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц посетил Аушвиц, чтобы почтить память жертв нацистского террора. Перед поездкой он заявил:

Тревожит то, что многие молодые люди в Германии почти ничего не знают о Холокосте. Мы должны беречь память, особенно когда последние свидетели этих событий уйдут в вечность

Политики, в частности представители партии Шольца (СДПГ), отмечают, что такие заявления, как у Маска, представляют угрозу демократии.

Партии вроде AfD и, очевидно, Илон Маск заинтересованы в том, чтобы люди забывали или не задумывались. Ведь если бы они задумались, то поняли бы, что наша демократия снова под угрозой

- заявила депутат СДПГ Кармен Вегге.

Напомним,

27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. За время Холокоста нацисты уничтожили более 6 миллионов евреев, включая 1,5 миллиона детей. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мира
sotsial-demokraticheskaya-partiya-germaniiСоциал-демократическая партия Германии
ilon-maskЭлон Маск
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
berlinБерлин

Обратиться по вопросам размещения рекламы