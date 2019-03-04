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Машина врізалася в ізраїльських військових на Західному березі Йордану, є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. На Західному березі річки Йордан, приблизно в 10 км на північний захід від палестинського міста Рамалла (території, яку Палестина вважає окупованою військовими Ізраїлю), автомобіль врізався в групу ізраїльських військовослужбовців, повідомляє Reuters, називаючи нападників палестинцями, інформує УНН.

В результаті події, як уточнює Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (IDF), постраждали двоє військовослужбовців. Ізраїльські солдати після події відкрили вогонь по нападникам. Двоє з них загинули, ще один отримав поранення. Згідно з попереднім розслідуванням, “схоже, що це була (терористична) атака”, заявили ізраїльські військові.

Терористи, за їхніми даними, наїхали на кількох солдатів, які зупинилися на узбіччі дороги біля в’їзду в село Німа (N’ima). Після інциденту в район події було направлено підкріплення, додали в IDF.

Постраждалих ізраїльських солдатів евакуювали за допомогою вертольотів. Один з них серйозно поранений, уточнили військові.

Контроль над Західним берегом Йордану Ізраїль захопив в результаті Шестиденної війни в 1967 році. Палестинці прагнуть створити там і в керованому ісламістським рухом ХАМАС секторі Гази державу зі столицею в Східному Єрусалимі. Мирні переговори між Ізраїлем і Палестиною провалилися в 2014 році.

Нагадуємо, Ізраїль випустив снаряд по сирійській території.

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