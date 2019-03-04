Ізраїль випустив снаряд по сирійській території - ЗМІ

За його даними, в результаті розриву снаряда постраждалих серед мирного населення і сирійських солдатів немає, ніяких пошкоджень не зафіксовано.

Снаряд впав поблизу від селища Ходр в околицях провінційного центру Ель-Кунейтра (40 км від Дамаска), де знаходяться військові позиції. Причина, по якій артилерія ізраїльської армії відкрила вогонь по цьому району, що примикає до лінії поділу сирійських та ізраїльських військ на Голанських висотах, поки невідома.

Останній збройний інцидент в цій місцевості стався в травні минулого року. Тоді ВВС Ізраїлю завдали удару по позиціях сирійської армії в Хан-Арнаба. Атака послідувала за обстрілом ізраїльських постів з сирійської території.

Як повідомляв УНН, сирійська влада заявила про другу за день атаку коаліції із застосуванням білого фосфору.