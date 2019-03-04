Сирійська влада заявила про другу за день атаку коаліції із застосуванням білого фосфору
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Декілька мирних жителів, більшість з яких жінки і діти, були вбиті в результаті нового авіаудару, нанесеного увечері 3 березня авіацією міжнародної коаліції на чолі з США. Про це повідомляє сирійське агентство SANA з посиланням на свої джерела в провінції Дейр-ез-Зор, передає УНН.
За словами співрозмовників, авіаудари наносилися з застосування заборонених бомб з білим фосфором в районі села Багуз недалеко від сирійсько-іракського кордону.
Це друга атака коаліції, згідно з даними агентства, з застосуванням заборонених боєприпасів за останню добу. Про аналогічні авіаудари біля села Багуз SANA повідомляла в ніч на 3 березня. Про наслідки цих ударів даних не було.
Як повідомляв УНН, сирійські ЗМІ повідомили, що місцева армія відбила другу за добу масовану атаку бойовиків.