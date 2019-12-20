Маркарова розповіла, за якими податками перевиконано надходження до бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні перевиконано надходження до бюджету за податками на доходи фізичних осіб та доходами підприємств. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"У нас є перевиконання по податку на доходи фізичних осіб, тобто, зарплати зростають, робочі місця зростають, ми більше отримуємо, в цьому році вже отримали, податку на доходи фізичних осіб. Ми більше отримали податку на доходи підприємств, при чому я хочу зазначити, значно більше. Тобто, прибуток підприємств зростає, в тому числі завдяки макроекономічній ситуації. І ми отримали також більше по деяких інших податкових надходженнях", - сказала Маркарова.
Як повідомляв УНН раніше, міністр фінансів України зазначила, що невиконання Державного бюджету за доходами у 2019 році є повністю контрольованим.
Нагадаємо, раніше Мінфін заявив, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом з розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Держбюджету цього року.