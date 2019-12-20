Маркарова рассказала, по каким налогам перевыполнены поступления в бюджет

"У нас есть перевыполнение по налогу на доходы физических лиц, то есть, зарплаты растут, рабочие места растут, мы больше получаем, в этом году уже получили, налога на доходы физических лиц. Мы больше получили налога на доходы предприятий, причем я хочу отметить, значительно больше. То есть, прибыль предприятий растет, в том числе благодаря макроэкономической ситуации. И мы получили также больше по некоторым другим налоговым поступлениям", - сказала Маркарова.

Как сообщал УНН, ранее министр финансов Украины отметила, что невыполнение государственного бюджета по доходам в 2019 году является полностью контролируемым.

Напомним, ранее Минфин заявил, что выплаты по защищенным статьям - зарплата, пенсии, все социальные платежи - проходят по графику, а остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Госбюджета в этом году.