Марченко нагадав про механізм G7 зі збільшення бюджету України за рахунок доходів від заморожених активів рф

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55860 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 107948 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 146529 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120467 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112399 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115328 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 142304 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75441 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83849 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 179040 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 30706 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 40621 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 23440 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 21255 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 18920 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 146529 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 142304 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 179040 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517458 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6559 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33839 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33528 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35642 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59412 перегляди
Актуальне
Марченко нагадав про механізм G7 зі збільшення бюджету України за рахунок доходів від заморожених активів рф

Марченко нагадав про механізм G7 зі збільшення бюджету України за рахунок доходів від заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 29979 перегляди

Міністр фінансів України Сергій Марченко обговорив механізм G7 для збільшення бюджету України за рахунок заморожених активів РФ. Він також розповів про плани зовнішнього фінансування на 2025 рік.

На 11-му засіданні Української Платформи Донорів у Римі, Італія, міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Мінфін працює над забезпеченням фінансової стійкості України, але водночас зауважив, що питання збільшення надходжень до бюджету України за рахунок заморожених активів рф "є актуальним".

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

На відкритті одинадцятого засідання Керівного комітету Платформи, яке відбулося в Римі, Італія, глава Мінфіну України Сергій Марченко нагадав про заморожені активи росії.

Актуальним є питання механізму G7 зі збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) обсягом 50 млрд доларів США за рахунок доходів від заморожених активів рф. Нещодавня пропозиція Єврокомісії обсягом до 35 млрд євро є важливим кроком на цьому шляху. Розраховуємо досягти справедливого рішення з країнами G7 вже найближчим часом

- сказав Марченко.

Також посадовець розповів, що запланований обсяг зовнішнього фінансування для забезпечення всіх соціальних та гуманітарних потреб у бюджеті-2025 складає 38,4 млрд доларів США.

Наступного року ми розраховуємо отримати 12,5 млрд євро та 1,8 млрд доларів США від ЄС та МВФ відповідно – сказав міністр фінансів України.

Нагадаємо

Олексій Кулеба анонсував створення Консультативної групи при Агентстві відновлення. Група допомагатиме у проєктах будівництва водогону, житла для переселенців та захисту енергооб'єктів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
rymРим
italiiaІталія
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10