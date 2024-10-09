Марченко нагадав про механізм G7 зі збільшення бюджету України за рахунок доходів від заморожених активів рф
Київ • УНН
Міністр фінансів України Сергій Марченко обговорив механізм G7 для збільшення бюджету України за рахунок заморожених активів РФ. Він також розповів про плани зовнішнього фінансування на 2025 рік.
На 11-му засіданні Української Платформи Донорів у Римі, Італія, міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що Мінфін працює над забезпеченням фінансової стійкості України, але водночас зауважив, що питання збільшення надходжень до бюджету України за рахунок заморожених активів рф "є актуальним".
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
На відкритті одинадцятого засідання Керівного комітету Платформи, яке відбулося в Римі, Італія, глава Мінфіну України Сергій Марченко нагадав про заморожені активи росії.
Актуальним є питання механізму G7 зі збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) обсягом 50 млрд доларів США за рахунок доходів від заморожених активів рф. Нещодавня пропозиція Єврокомісії обсягом до 35 млрд євро є важливим кроком на цьому шляху. Розраховуємо досягти справедливого рішення з країнами G7 вже найближчим часом
Також посадовець розповів, що запланований обсяг зовнішнього фінансування для забезпечення всіх соціальних та гуманітарних потреб у бюджеті-2025 складає 38,4 млрд доларів США.
Наступного року ми розраховуємо отримати 12,5 млрд євро та 1,8 млрд доларів США від ЄС та МВФ відповідно – сказав міністр фінансів України.
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Олексій Кулеба анонсував створення Консультативної групи при Агентстві відновлення. Група допомагатиме у проєктах будівництва водогону, житла для переселенців та захисту енергооб'єктів.