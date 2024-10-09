Проєкти будівництва водогону, житла для переселенців та захист енерегооб’єктів консультуватимуть міжнародні партнери - Олексій Кулеба
Київ • УНН
Олексій Кулеба анонсував створення Консультативної групи при Агентстві відновлення. Група допомагатиме у проєктах будівництва водогону, житла для переселенців та захисту енергооб'єктів.
Про ініціативу сформувати Консультативну групу при Агентстві відновлення зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Посадовець зробив відповідну заяву під час засідання Ukraine Donor Platform (UDP) у Римі.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
Віцепремʼєр-міністр з відновлення також озвучив ключові завдання, де потребуємо залучення партнерів. Будівництво водогону з Нової Одеси до Миколаєва.
Підготовка до опалювального сезону. Завдання Міністерства – зробити кожну громаду енергонезалежною. Це зміцнить їх потенціал і стійкість.
Захист енергетичних обʼєктів.
Будівництво житла для вимушених переселенців. Разом з Агенством відновлення Міністерство розробляє окремий проєкт.
Відновлення пошкоджених обʼєктів, в першу чергу – житла для людей.
Кулеба також зауважив, що у формуванні єдиного портфелю проєктів від Міністерства планується розділення проєктів на національний і регіональний рівні.
Наше завдання, зробити так, щоб громади активно подавали свої заявки, залучаючи інструмент підготовки проєктів
Нагадаємо
Уряд Литви схвалив виділення 13 млн євро на проєкти з відновлення України. Кошти спрямують у Литовський фонд співробітництва для реалізації проєктів в освіті, енергетиці та інших сферах.