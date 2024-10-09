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Проєкти будівництва водогону, житла для переселенців та захист енерегооб’єктів консультуватимуть міжнародні партнери - Олексій Кулеба

Проєкти будівництва водогону, житла для переселенців та захист енерегооб’єктів консультуватимуть міжнародні партнери - Олексій Кулеба

Київ • УНН

 • 35626 перегляди

Олексій Кулеба анонсував створення Консультативної групи при Агентстві відновлення. Група допомагатиме у проєктах будівництва водогону, житла для переселенців та захисту енергооб'єктів.

Про ініціативу сформувати Консультативну групу при Агентстві відновлення зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Посадовець зробив відповідну заяву під час засідання Ukraine Donor Platform (UDP) у Римі.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення також озвучив ключові завдання, де потребуємо залучення партнерів. Будівництво водогону з Нової Одеси до Миколаєва.

Підготовка до опалювального сезону. Завдання Міністерства – зробити кожну громаду енергонезалежною. Це зміцнить їх потенціал і стійкість.

Захист енергетичних обʼєктів.

Будівництво житла для вимушених переселенців. Разом з Агенством відновлення Міністерство розробляє окремий проєкт.

Відновлення пошкоджених обʼєктів, в першу чергу – житла для людей.

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Кулеба також зауважив, що у формуванні єдиного портфелю проєктів від Міністерства планується розділення проєктів на національний і регіональний рівні.

Наше завдання, зробити так, щоб громади активно подавали свої заявки, залучаючи інструмент підготовки проєктів

 - сказав Олексій Кулеба.

Нагадаємо 

Уряд Литви схвалив виділення 13 млн євро на проєкти з відновлення України. Кошти спрямують у Литовський фонд співробітництва для реалізації проєктів в освіті, енергетиці та інших сферах.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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