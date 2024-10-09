Проекты строительства водопровода, жилья для переселенцев и защиту энерегообъектов будут консультировать международные партнеры - Алексей Кулеба
Киев • УНН
Алексей Кулеба анонсировал создание Консультативной группы при Агентстве восстановления. Группа будет помогать в проектах строительства водопровода, жилья для переселенцев и защиты энергообъектов.
Об инициативе сформировать Консультативную группу при Агентстве восстановления отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Чиновник сделал соответствующее заявление во время заседания Ukraine Donor Platform (UDP) в Риме.
Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
Вице-премьер-министр по восстановлению также озвучил ключевые задачи, где нуждаемся в привлечении партнеров. Строительство водопровода из Новой Одессы в Николаев.
Подготовка к отопительному сезону. Задача Министерства - сделать каждую громаду энергонезависимой. Это укрепит их потенциал и устойчивость.
Защита энергетических объектов.
Строительство жилья для вынужденных переселенцев. Вместе с Агентством восстановления Министерство разрабатывает отдельный проект.
Восстановление поврежденных объектов, в первую очередь - жилья для людей.
Кулеба также отметил, что в формировании единого портфеля проектов от Министерства планируется разделение проектов на национальный и региональный уровни.
Наша задача, сделать так, чтобы общины активно подавали свои заявки, привлекая инструмент подготовки проектов
Напомним
Правительство Литвы одобрило выделение 13 млн евро на проекты по восстановлению Украины. Средства направят в Литовский фонд сотрудничества для реализации проектов в образовании, энергетике и других сферах.