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Проекты строительства водопровода, жилья для переселенцев и защиту энерегообъектов будут консультировать международные партнеры - Алексей Кулеба

Проекты строительства водопровода, жилья для переселенцев и защиту энерегообъектов будут консультировать международные партнеры - Алексей Кулеба

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:06  •  5757 просмотра

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Алексей Кулеба анонсировал создание Консультативной группы при Агентстве восстановления. Группа будет помогать в проектах строительства водопровода, жилья для переселенцев и защиты энергообъектов.

Об инициативе сформировать Консультативную группу при Агентстве восстановления отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Чиновник сделал соответствующее заявление во время заседания Ukraine Donor Platform (UDP) в Риме.

Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Вице-премьер-министр по восстановлению также озвучил ключевые задачи, где нуждаемся в привлечении партнеров. Строительство водопровода из Новой Одессы в Николаев.

Подготовка к отопительному сезону. Задача Министерства - сделать каждую громаду энергонезависимой. Это укрепит их потенциал и устойчивость.

Защита энергетических объектов.

Строительство жилья для вынужденных переселенцев. Вместе с Агентством восстановления Министерство разрабатывает отдельный проект.

Восстановление поврежденных объектов, в первую очередь - жилья для людей.

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Кулеба также отметил, что в формировании единого портфеля проектов от Министерства планируется разделение проектов на национальный и региональный уровни.

Наша задача, сделать так, чтобы общины активно подавали свои заявки, привлекая инструмент подготовки проектов

 - сказал Алексей Кулеба.

Напомним 

Правительство Литвы одобрило выделение 13 млн евро на проекты по восстановлению Украины. Средства направят в Литовский фонд сотрудничества для реализации проектов в образовании, энергетике и других сферах.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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