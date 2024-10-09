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Марченко напомнил о механизме G7 по увеличению бюджета Украины за счет доходов от замороженных активов рф

Марченко напомнил о механизме G7 по увеличению бюджета Украины за счет доходов от замороженных активов рф

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 16:20  •  3974 просмотра

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Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил механизм G7 для увеличения бюджета Украины за счет замороженных активов РФ. Он также рассказал о планах внешнего финансирования на 2025 год.

На 11-м заседании Украинской Платформы Доноров в Риме, Италия, министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Минфин работает над обеспечением финансовой устойчивости Украины, но в то же время отметил, что вопрос увеличения поступлений в бюджет Украины за счет замороженных активов РФ «является актуальным».

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

На открытии одиннадцатого заседания Руководящего комитета Платформы, которое состоялось в Риме, Италия, глава Минфина Украины Сергей Марченко напомнил о замороженных активах россии.

Актуальным является вопрос механизма G7 по увеличению поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) объемом 50 млрд долларов США за счет доходов от замороженных активов РФ. Недавнее предложение Еврокомиссии объемом до 35 млрд евро является важным шагом на этом пути. Рассчитываем достичь справедливого решения со странами G7 уже в ближайшее время

- сказал Марченко.

Также чиновник рассказал, что запланированный объем внешнего финансирования для обеспечения всех социальных и гуманитарных потребностей в бюджете-2025 составляет 38,4 млрд долларов США.

В следующем году мы рассчитываем получить 12,5 млрд евро и 1,8 млрд долларов США от ЕС и МВФ соответственно - сказал министр финансов Украины.

Напомним,

Алексей Кулеба анонсировал создание Консультативной группы при Агентстве восстановления. Группа будет помогать в проектах строительства водопровода, жилья для переселенцев и защиты энергообъектов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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