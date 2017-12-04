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"Манчестер Сіті" повторив рекордну переможну серію АПЛ

"Манчестер Сіті" повторив рекордну переможну серію АПЛ

Київ • УНН

 • 18136 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лідер чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" продовжив виграшну ходу, обігравши на власній арені в 15-му турі АПЛ "Вест Хем", інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

"Міщани" пропустили першими і відправилися на перерву програючи 0:1 із-за пропущеного голу від Огбонни. Після перерви м'ячі Отаменді та Сілви довели протистояння до рахунку 2:1 на користь "МС".

Завдяки цій перемозі "городяни" продовжили свою переможну серію в нинішньому сезоні АПЛ до 13 матчів. Таким чином, команда Хосепа Гвардіоли повторила рекорд за кількістю перемог поспіль в матчах АПЛ одного сезону. Раніше подібне вдавалося тільки "Арсеналу" (сезон-2001/02) і "Челсі" (2016/17).

Зауважимо, що в останній раз "Манчестер Сіті" не перемагав в матчі АПЛ ще в серпні, коли зіграв на своєму полі внічию з "Евертоном" (1:1).

Відзначимо, що на цьому тижні команда Гвардіоли прилетить в Україну на матч Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

Як повідомляв УНН, дубль Лінгарда приніс "Манчестер Юнайтед" перемогу над "Арсеналом".

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