"Манчестер Сити" повторил рекордную победную серию АПЛ

"Горожане" пропустили первыми и отправились на перерыв проигрывая 0:1 из-за пропущенного гола от Огбонна. После перерыва мячи Отаменди и Силвы довели противостояния в счете 2:1 в пользу "МС".

Благодаря этой победе "горожане" продлили свою победную серию в нынешнем сезоне АПЛ до 13 матчей. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы повторила рекорд по количеству побед подряд в матчах АПЛ одного сезона. Ранее подобное удавалось только "Арсенала" (сезон-2001/02) и "Челси" (2016/17).

Заметим, что в последний раз "Манчестер Сити" не побеждал в матче АПЛ еще в августе, когда сыграл на своем поле вничью с "Эвертоном" (1:1).

Отметим, что на этой неделе команда Гвардиолы прилетит в Украину на матч Лиги чемпионов против "Шахтера".

Как сообщал УНН, дубль Лингард принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Арсеналом".