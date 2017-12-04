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"Манчестер Сити" повторил рекордную победную серию АПЛ

"Манчестер Сити" повторил рекордную победную серию АПЛ

Киев  •  УНН

 • 18134 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Лидер чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" продлил выигрышную ходу, обыграв на своей арене в 15-м туре АПЛ "Вест Хэм", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

"Горожане" пропустили первыми и отправились на перерыв проигрывая 0:1 из-за пропущенного гола от Огбонна. После перерыва мячи Отаменди и Силвы довели противостояния в счете 2:1 в пользу "МС".

Благодаря этой победе "горожане" продлили свою победную серию в нынешнем сезоне АПЛ до 13 матчей. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы повторила рекорд по количеству побед подряд в матчах АПЛ одного сезона. Ранее подобное удавалось только "Арсенала" (сезон-2001/02) и "Челси" (2016/17).

Заметим, что в последний раз "Манчестер Сити" не побеждал в матче АПЛ еще в августе, когда сыграл на своем поле вничью с "Эвертоном" (1:1).

Отметим, что на этой неделе команда Гвардиолы прилетит в Украину на матч Лиги чемпионов против "Шахтера".

Как сообщал УНН, дубль Лингард принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Арсеналом".

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