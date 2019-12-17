Малюська про інформацію щодо своєї відставки: Не дочекаються
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Очільник Мін'юста Денис Малюська заявив, що не планує йти з посади міністра юстицій, чим спростував відповідні чутки. Про це Малюська заявив в етері ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
“Не дочекаються. Не пишу я заяву, і не писав, і найближчим часом не планую. Якщо, звичайно, мене не попросить керівництво держави. Тут не буду стримувати себе. Поки що не просило, тому планів немає.
Щодо власне того, якою має бути заробітна плата міністра. Це питання не настільки критичний, як його розкрутили в медіа. Тому що народ каже: „Поки товстий сохне, худий здохне“, перепрошую за фразу. Для міністрів це менш важливо, ніж для якогось низового персоналу. Для мене так само. Теоретично я можу і півроку не отримувати заробітну плату, якщо дружина не вб’є до цього часу, то прожити можна спокійно, навіть без зарплатні”, — повідомив міністр.
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Раніше народна депутатка Анна Скороход, яку виключили зі “Слуги народу”, повідомила з посиланням на джерело, що міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська офіційно подали Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку прохання про відставку. Причина — недостатнє матеріальне забезпечення.
Малюська, у свою чергу, оригінально відреагував на інформацію про свою відставку.