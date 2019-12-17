Малюська про информацию о своей отставке: не дождутся

“Не дождутся. Не пишу заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства. Тут не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет.

Что касается собственно того, какой должна быть заработная плата министра. Это вопрос не настолько критичный, как его раскрутили в СМИ. Потому что народ говорит: „Пока толстый сохнет, худой сдохнет“, извиняюсь за фразу. Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала. Для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, но прожить можно спокойно, даже без зарплаты”, — сообщил министр.

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Ранее народный депутат Анна Скороход, которую исключили из “Слуги народа”, сообщила со ссылкой на источник, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку прошение об отставке. Причина — недостаточное материальное обеспечение.

Малюська, в свою очередь, оригинально отреагировал на информацию о своей отставке.