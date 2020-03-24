Маас від імені німців подякував Україні за повернення додому громадян ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Німеччина вдячна Україні за повернення додому німецьких громадян та буде опікуватись кожним громадянином України, який потребує підтримки щодо повернення додому. Про це під час брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявив голова МЗС Німеччини Хайко Маас, передає кореспондент УНН.
"Я хочу, користуючись нагодою, подякувати Україні особливо за підтримку щодо вивезення німецьких громадян з України. Українці допомогли нам, і я хочу від імені цих німецьких громадян подякувати. Мене попросили це зробити, я дякую, особливо всім тим в Україні, хто зробив це можливим, і вам пане Дмитре (Кулеба - ред.) за цей знак солідарності з людьми, які в такі тяжкі часи хотіли повернутись додому", - сказав Маас.
З його слів, сьогодні на тлі ситуації з коронавірусом, окрім необхідних національних заходів потрібно більше міжнародної співпраці у цій справі, оскільки коронавірус - це глобальний виклик.
"Ми зараз просто не можемо обійтись без кооперації для того, щоб вирішувати проблеми людей, і Німеччина та Україна показали свою кооперацію, коли йдеться про громадян. Я хочу вас запевнити, що ми також будемо опікуватись кожним громадянином України, який потребує підтримки щодо повернення додому", - додав міністр.
Нагадаємо, німецькі літаки будуть забирати українських громадян з найбільш віддалених куточків світу для їх перевезення до Німеччини, звідки вже Україна допомагатиме їм діставатись додому.