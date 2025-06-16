Львівщина обігнала Київ за темпами росту парку електрокарів: які бестселери
Київ • УНН
У травні Львівська область стала лідером за кількістю реєстрацій електромобілів – 799 од. Найпопулярнішими моделями стали VOLKSWAGEN ID.UNYX та HONDA eNS1.
Львівська область обігнала Київ за кількістю нових реєстрацій електромобілів у травні, повідомили в асоціації Укравтопром та назвали бестселери по регіонах, пише УНН.
Деталі
За даними Укравтопрому, у травні український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 799 од. (91% вживані).
- місто Київ – 779 од. (59% вживані).
- Київська область – 556 од. (67% вживані).
- Дніпропетровська область – 518 од. (76% вживані).
- Одеська область – 345 од (77% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини, як повідомляється, став VOLKSWAGEN ID.UNYX.
На Львівщині та в Одеській області частіше обирали HONDA eNS1.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model Y у місті Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
- NISSAN Leaf - в Одеській області.
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