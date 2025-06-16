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Львівщина обігнала Київ за темпами росту парку електрокарів: які бестселери

Київ • УНН

 • 1124 перегляди

У травні Львівська область стала лідером за кількістю реєстрацій електромобілів – 799 од. Найпопулярнішими моделями стали VOLKSWAGEN ID.UNYX та HONDA eNS1.

Львівщина обігнала Київ за темпами росту парку електрокарів: які бестселери

Львівська область обігнала Київ за кількістю нових реєстрацій електромобілів у травні, повідомили в асоціації Укравтопром та назвали бестселери по регіонах, пише УНН.

Деталі

За даними Укравтопрому, у травні український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  1. Львівська область – 799 од. (91% вживані).
    1. місто Київ – 779 од. (59% вживані).
      1. Київська область – 556 од. (67% вживані).
        1. Дніпропетровська область – 518 од. (76% вживані).
          1. Одеська область – 345 од (77% вживані).

            У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини, як повідомляється, став VOLKSWAGEN ID.UNYX.

            На Львівщині та в Одеській області частіше обирали HONDA eNS1.

            У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

            • TESLA Model Y у місті Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
              • NISSAN Leaf - в Одеській області.

                Попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: бестселери травня05.06.25, 10:05 • 2352 перегляди

                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

                ЕкономікаАвто
                Львівська область
                Київська область
                Tesla Model Y
                Одеська область
                Дніпропетровська область
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