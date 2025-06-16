Львівщина обігнала Київ за темпами росту парку електрокарів: які бестселери

Львівська область обігнала Київ за кількістю нових реєстрацій електромобілів у травні, повідомили в асоціації Укравтопром та назвали бестселери по регіонах, пише УНН.

Деталі

За даними Укравтопрому, у травні український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 799 од. (91% вживані). місто Київ – 779 од. (59% вживані). Київська область – 556 од. (67% вживані). Дніпропетровська область – 518 од. (76% вживані). Одеська область – 345 од (77% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини, як повідомляється, став VOLKSWAGEN ID.UNYX.

На Львівщині та в Одеській області частіше обирали HONDA eNS1.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model Y у місті Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;

NISSAN Leaf - в Одеській області.

Попит на нові електромобілі зріс майже вдвічі: бестселери травня