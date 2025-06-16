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Львовская область обогнала Киев по темпам роста парка электрокаров: какие бестселлеры

Киев • УНН

 • 902 просмотра

В мае Львовская область стала лидером по количеству регистраций электромобилей – 799 ед. Самыми популярными моделями стали VOLKSWAGEN ID.UNYX и HONDA eNS1.

Львовская область обогнала Киев по темпам роста парка электрокаров: какие бестселлеры

Львовская область обогнала Киев по количеству новых регистраций электромобилей в мае, сообщили в ассоциации Укравтопром и назвали бестселлеры по регионам, пишет УНН.

Детали

По данным Укравтопрома, в мае украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  1. Львовская область – 799 ед. (91% подержанные).
    1. город Киев – 779 ед. (59% подержанные).
      1. Киевская область – 556 ед. (67% подержанные).
        1. Днепропетровская область – 518 ед. (76% подержанные).
          1. Одесская область – 345 ед. (77% подержанные).

            В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины, как сообщается, стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.

            Во Львовской области и в Одесской области чаще выбирали HONDA eNS1.

            В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

            • TESLA Model Y в городе Киеве и области, во Львовской области и Днепропетровской области;
              • NISSAN Leaf - в Одесской области.

                Спрос на новые электромобили вырос почти вдвое: бестселлеры мая05.06.25, 10:05 • 2352 просмотра

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                ЭкономикаАвто
                Львовская область
                Киевская область
                Тесла Модель Y
                Одесская область
                Днепропетровская область
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