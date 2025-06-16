Львовская область обогнала Киев по темпам роста парка электрокаров: какие бестселлеры
Киев • УНН
В мае Львовская область стала лидером по количеству регистраций электромобилей – 799 ед. Самыми популярными моделями стали VOLKSWAGEN ID.UNYX и HONDA eNS1.
Львовская область обогнала Киев по количеству новых регистраций электромобилей в мае, сообщили в ассоциации Укравтопром и назвали бестселлеры по регионам, пишет УНН.
Детали
По данным Укравтопрома, в мае украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге (BEV).
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 799 ед. (91% подержанные).
- город Киев – 779 ед. (59% подержанные).
- Киевская область – 556 ед. (67% подержанные).
- Днепропетровская область – 518 ед. (76% подержанные).
- Одесская область – 345 ед. (77% подержанные).
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины, как сообщается, стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Во Львовской области и в Одесской области чаще выбирали HONDA eNS1.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model Y в городе Киеве и области, во Львовской области и Днепропетровской области;
- NISSAN Leaf - в Одесской области.
Спрос на новые электромобили вырос почти вдвое: бестселлеры мая05.06.25, 10:05 • 2352 просмотра