Львовская область обогнала Киев по темпам роста парка электрокаров: какие бестселлеры

Львовская область обогнала Киев по количеству новых регистраций электромобилей в мае, сообщили в ассоциации Укравтопром и назвали бестселлеры по регионам, пишет УНН.

Детали

По данным Укравтопрома, в мае украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге (BEV).

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область – 799 ед. (91% подержанные). город Киев – 779 ед. (59% подержанные). Киевская область – 556 ед. (67% подержанные). Днепропетровская область – 518 ед. (76% подержанные). Одесская область – 345 ед. (77% подержанные).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины, как сообщается, стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Во Львовской области и в Одесской области чаще выбирали HONDA eNS1.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

TESLA Model Y в городе Киеве и области, во Львовской области и Днепропетровской области;

NISSAN Leaf - в Одесской области.

Спрос на новые электромобили вырос почти вдвое: бестселлеры мая