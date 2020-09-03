Лукашенка внесли до бази “Миротворця”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко потрапив у базу даних “Миротворця”. Про це повідомляє сайт організації, передає УНН.
Так, на сайті Лукашенко зазначений як “Пособник проросійських терористів і російських загарбників”.
“В порушення міжнародних угод і домовленостей, незважаючи на відповідний запит від України, дав вказівку передати Росії (країна-агресор) бойовиків і найманців, які здійснювали військові злочини на території України”, — зазначено на сайті.
Також “Миротворець” звинувачує білоруського лідера у “замаху на суверенітет і територіальну цілісність України”.
Нагадаємо, раніше сьогодні Лукашенко заявив, що на ситуацію у країні, більшою мірою, впливає зовнішнє втручання у внутрішні справи країни й управління протестними акціями з-за кордону, у тому числі і з України.