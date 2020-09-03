Лукашенко звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на ситуацію у країні більшою мірою впливає зовнішнє втручання у внутрішні справи країни й управління протестними акціями з-за кордону, у тому числі з України. Про це УНН повідомляє із посиланням на "БЕЛТА".
"Воно (втручання –ред.) відбувається із Польщі, Чехії, Литви та України, що нас найбільше насторожує", - сказав Лукашенко.
Лукашенко послався на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив про нібито "екстремістів" з України на протестах у Білорусі.
"Ви вчора чули заяву міністра закордонних справ Росії Лаврова, який вже у відкриту (він взагалі людина дуже стримана у цьому відношенні, обережна) заявив, що відбувається на кордоні. Ми реагуємо на будь-які негативні рухи на адресу Білорусі. Для нас найважливіше - не допустити розпалювання у Мінську якоїсь пожежі, тому що так буває завжди: починається зі столиці і перекидається на всю країну", - зазначив Лукашенко.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "близько 200 натренованих на території України екстремістів" перебуває у Білорусі.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що слова про 200 українських "екстремістів", яких нібито направили до Білорусі, є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані голові МЗС Росії Сергію Лаврову.