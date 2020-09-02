У Білорусі знаходяться "близько 200 натренованих на території України екстремістів" - Лавров

"За нашими оцінками, близько 200 екстремістів, натренованих на українській території, зараз знаходяться в Республіці Білорусь", - сказав він.

Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ Білорусії Володимир Макей заявив, що Білорусь змогла не допустити в країні повторення "українського сценарію".

Нагадаємо, Макей сьогодні відвідує Російську Федерацію.