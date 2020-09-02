У Білорусі знаходяться "близько 200 натренованих на території України екстремістів" - Лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що "близько 200 натренованих на території України екстремістів" знаходяться в Білорусі. Про це він повідомив в середу на спільній пресконференції з главою МЗС Білорусії Володимиром Макєєм, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"За нашими оцінками, близько 200 екстремістів, натренованих на українській території, зараз знаходяться в Республіці Білорусь", - сказав він.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ Білорусії Володимир Макей заявив, що Білорусь змогла не допустити в країні повторення "українського сценарію".
Нагадаємо, Макей сьогодні відвідує Російську Федерацію.