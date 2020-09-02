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Глава МИД Беларуси сегодня прилетит в Россию

Киев • УНН

 • 14103 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр заграничных дел Республики Беларусь Владимир Макей сегодня посетит Российскую Федерацию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Глава МИД Беларуси сегодня прилетит в Россию

“Министр иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макей 2 сентября посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. Визит пройдет в рамках подготовки к совместному заседанию коллегий МИД России и МИД Белоруссии в ноябре 2020 года”, — говорится в сообщении.

В российском МИД вновь заявили, что считают президентские выборы в Беларуси состоялись, а победу “одержал действующий Президент А.Г.Лукашенко”.

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“Россия внимательно следит за ситуацией после выборов, подчеркивает недопустимость попыток ее дестабилизации извне, вмешательство во внутренние дела Республики, выступает за нормализацию обстановки при соблюдении конституционных норм и уважении правопорядка”, — заявили в министерстве.

Как сообщал УНН, на выходных состоялся телефонный разговор между Путиным и Лукашенко, они договорились о личной встрече в ближайшее время.

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