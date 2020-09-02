Глава МЗС Білорусі сьогодні прилетить до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей сьогодні відвідає Російську Федерацію, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС Росії.
“Міністр закордонних справ Республіки Білорусь В.В.Макей 2 вересня відвідає Російську Федерацію з робочим візитом. Візит пройде в рамках підготовки до спільного засідання колегій МЗС Росії і МЗС Білорусі в листопаді 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
У російському МЗС знову заявили що вважають президентські вибори в Білорусі відбулися, а перемогу “здобув чинний Президент О.Г.Лукашенко”.
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“Росія уважно стежить за ситуацією після виборів, підкреслює неприпустимість спроб її дестабілізації ззовні, втручання у внутрішні справи Республіки, виступає за нормалізацію обстановки при дотриманні конституційних норм і повазі правопорядку”, — заявили в міністерстві.
Як повідомляв УНН, на вихідних відбулася телефонна розмова між Путіним і Лукашенко, вони домовилися про особисту зустріч найближчим часом.