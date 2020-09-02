"Плід хворобливої фантазії": Кулеба відреагував на слова Лаврова про “екстремістів” з України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Слова про 200 українських “екстремістів”, яких нібито направили до Білорусі, є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані голові МЗС Росії Сергію Лаврову. Про це у Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"200 українських екстремістів, яких Україна начебто направила до Білорусі для дестабілізації ситуації, і табори з підготовки екстремістів в Україні є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову“, — написав Кулеба.
Крім того, з його слів, Україна “не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі”.
“Росія навпаки заявляє, що вже направила деяких своїх "фахівців“ до Білорусі і готова направити їх ще більше”, — зазначив очільник МЗС.
На його думку, намагання Росії представити своїх “зелених чоловічків” в Білорусі як "українських екстремістів" — це "дешевий і програшний трюк".
“І головне: воістину, як каже прислів’я: "злодій кричить — тримайте злодія”, — додав дипломат.
Нагадаємо, раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що “близько 200 натренованих на території України екстремістів” перебуває в Білорусі.