"Плод болезненной фантазии": Кулеба отреагировал на слова Лаврова об "экстремистах" из Украины

"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине является плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", - написал Кулеба.

Кроме того, по его словам, Украина "не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси".

"Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше", - отметил глава МИД.

По его мнению, попытки России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как "украинских экстремистов" - это "дешевый и проигрышный трюк".

"И главное: поистине, как говорит пословица: "вор кричит - держите вора", - добавил дипломат.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "около 200 натренированных на территории Украины экстремистов" находится в Беларуси.



