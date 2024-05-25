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Лісову пожежу під Києвом локалізовано, ситуація контрольована

Лісову пожежу під Києвом локалізовано, ситуація контрольована

Київ • УНН

 • 27085 перегляди

Лісову пожежу під Києвом локалізовано і продовжується гасіння, ситуація наразі контрольована.

Лісову пожежу під Києвом вдалося локалізувати, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У Вишгородському районі на Київщині локалізовано пожежу в природній екосистемі, триває ліквідація. На даний час ситуація контрольована. Здійснюється гасіння загорання лісової підстилки окремими осередками 

- йдеться у повідомленні.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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