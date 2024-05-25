Лісову пожежу під Києвом локалізовано, ситуація контрольована
Київ • УНН
Лісову пожежу під Києвом локалізовано і продовжується гасіння, ситуація наразі контрольована.
Лісову пожежу під Києвом вдалося локалізувати, передає УНН із посиланням на ДСНС.
У Вишгородському районі на Київщині локалізовано пожежу в природній екосистемі, триває ліквідація. На даний час ситуація контрольована. Здійснюється гасіння загорання лісової підстилки окремими осередками
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