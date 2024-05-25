Лесной пожар под Киевом локализован, ситуация контролируется

Все сказали - нет: Зеленский о просьбе к Байдену и ЕС ввести санкции против рф перед вторжением

Перед вторжением россии президент Украины Зеленский обратился к США и ЕС с просьбой ввести превентивные санкции против россии, путина и энергетического сектора, но они отказались, что привело к большим человеческим потерям для Украины.