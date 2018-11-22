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Ліга націй 2020/2021: в УЄФА розповіли, з ким гратиме українська збірна

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поєдинки у групах наступного циклу Ліги націй відбудуться восени 2020 року, а фінальна стадія змагання — у червні 2021-го. Про це із посиланням на дані УЄФА повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

"Жеребкування Ліги націй-2020/2021 пройде у січні-лютому 2020 року", - уточнили в ФФУ.

Також, у Федерації нагадали, що в наступній Лізі націй УЄФА збірна України виступатиме в найсильнішій лізі — А.

"Серед її учасників також команди Нідерландів, Франції, Швейцарії, Бельгії, Португалії, Італії, Англії, Іспанії, Швеції, Боснії і Герцеговини та Данії", - додали у ФФУ.

Розклад групового турніру Ліги націй-2020/2021 виглядає наступним чином:

1-й тур: 3—5 вересня 2020 року

2-й тур: 6—8 вересня 2020 року

3-й тур: 8—10 жовтня 2020 року

4-й тур: 11—13 жовтня 2020 року

5-й тур: 12—14 листопада 2020 року

6-й тур: 15—17 листопада 2020 року

"Фінальні матчі наступної Ліги націй відбудуться на початку червня 2021 року", - поінформували у ФФУ.

Як писав УНН, УЄФА може покарати ФФУ через несплату податків "Динамо"

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