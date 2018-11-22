Ліга націй 2020/2021: в УЄФА розповіли, з ким гратиме українська збірна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поєдинки у групах наступного циклу Ліги націй відбудуться восени 2020 року, а фінальна стадія змагання — у червні 2021-го. Про це із посиланням на дані УЄФА повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
"Жеребкування Ліги націй-2020/2021 пройде у січні-лютому 2020 року", - уточнили в ФФУ.
Також, у Федерації нагадали, що в наступній Лізі націй УЄФА збірна України виступатиме в найсильнішій лізі — А.
"Серед її учасників також команди Нідерландів, Франції, Швейцарії, Бельгії, Португалії, Італії, Англії, Іспанії, Швеції, Боснії і Герцеговини та Данії", - додали у ФФУ.
Розклад групового турніру Ліги націй-2020/2021 виглядає наступним чином:
1-й тур: 3—5 вересня 2020 року
2-й тур: 6—8 вересня 2020 року
3-й тур: 8—10 жовтня 2020 року
4-й тур: 11—13 жовтня 2020 року
5-й тур: 12—14 листопада 2020 року
6-й тур: 15—17 листопада 2020 року
"Фінальні матчі наступної Ліги націй відбудуться на початку червня 2021 року", - поінформували у ФФУ.
Як писав УНН, УЄФА може покарати ФФУ через несплату податків "Динамо".