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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96945 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105738 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141163 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138363 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133238 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126857 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165928 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117975 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

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Лига наций 2020/2021: в УЕФА рассказали, с кем будет играть украинская сборная

Лига наций 2020/2021: в УЕФА рассказали, с кем будет играть украинская сборная

Киев  •  УНН

 • 27008 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Поединки в группах следующего цикла Лиги наций состоятся осенью 2020 года, а финальная стадия соревнования - в июне 2021-го. Об этом со ссылкой на данные УЕФА сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

"Жеребьевка Лиги наций-2020/2021 пройдет в январе-феврале 2020 года", - уточнили в ФФУ.

Также, в Федерации напомнили, что в следующей Лиге наций УЕФА сборная Украины будет выступать в сильнейшей лиге - А.

"Среди ее участников также команды Нидерландов, Франции, Швейцарии, Бельгии, Португалии, Италии, Англии, Испании, Швеции, Боснии и Герцеговины и Дании", - добавили в ФФУ.

Расписание группового турнира Лиги наций-2020/2021 выглядит следующим образом:

1-й тур: 3-5 сентября 2020

2-й тур: 6-8 сентября 2020

3-й тур: 8-10 октября 2020

4-й тур: 11-13 октября 2020

5-й тур: 12-14 ноября 2020

6-й тур: 15-17 ноября 2020

"Финальные матчи следующей Лиги наций состоятся в начале июня 2021", - сообщили в ФФУ.

Как писал УНН, УЕФА может наказать ФФУ из-за неуплаты налогов "Динамо".

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