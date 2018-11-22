Лига наций 2020/2021: в УЕФА рассказали, с кем будет играть украинская сборная
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Поединки в группах следующего цикла Лиги наций состоятся осенью 2020 года, а финальная стадия соревнования - в июне 2021-го. Об этом со ссылкой на данные УЕФА сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
"Жеребьевка Лиги наций-2020/2021 пройдет в январе-феврале 2020 года", - уточнили в ФФУ.
Также, в Федерации напомнили, что в следующей Лиге наций УЕФА сборная Украины будет выступать в сильнейшей лиге - А.
"Среди ее участников также команды Нидерландов, Франции, Швейцарии, Бельгии, Португалии, Италии, Англии, Испании, Швеции, Боснии и Герцеговины и Дании", - добавили в ФФУ.
Расписание группового турнира Лиги наций-2020/2021 выглядит следующим образом:
1-й тур: 3-5 сентября 2020
2-й тур: 6-8 сентября 2020
3-й тур: 8-10 октября 2020
4-й тур: 11-13 октября 2020
5-й тур: 12-14 ноября 2020
6-й тур: 15-17 ноября 2020
"Финальные матчи следующей Лиги наций состоятся в начале июня 2021", - сообщили в ФФУ.
Как писал УНН, УЕФА может наказать ФФУ из-за неуплаты налогов "Динамо".