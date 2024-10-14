Лідери ЄС на саміті 17-18 жовтня обговорить частку у кредитному пакеті G7 для України - AP

Лідери ЄС на саміті 17-18 жовтня, як очікується, обговорять частку блоку у кредитному пакеті G7 на 50 млрд дол. для України, повідомляє AP, пише УНН.

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Як пише AP, цього тижня посланці ЄС працювали над пропозицією щодо надання Україні кредитного пакета на суму до 35 мільярдів євро (39 мільярдів доларів).

Обговорення частки ЄС у кредитному пакеті G7 буде одним із головних у порядку денному саміту лідерів блоку в Брюсселі 17-18 жовтня - повідомляє видання.

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Кредити ЄС є частиною плану "Групи семи" щодо використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів на суму близько 250 мільярдів доларів, більшість з яких зберігаються в Європі. Ці надприбутки оцінюються приблизно в 4,5-5,5 мільярда доларів на рік.

Прибуток лежить в основі плану G7. ЄС мав би надати до 20 мільярдів доларів США, 20 мільярдів доларів - США, а Канада, Японія та Велика Британія - 10 мільярдів доларів разом, що загалом становитиме 50 мільярдів доларів. Термін дії такої домовленості, як повідомляє видання, закінчується наприкінці року, до вступу на посаду наступного президента США.

"Тепер, на тлі розбіжностей щодо того, як довго має бути гарантоване заморожування російських активів, ЄС вирішив діяти самостійно. Його пропозиція про кредити на суму до 39 мільярдів доларів також становить майже всю частку США", - зазначає видання.

"ЄС рідко рухається вперед у міжнародних справах без США, особливо щодо серйозних конфліктів, але він сподівається, що це рішення заохотить інших просуватися", - пише видання.

При цьому США, як зауважує видання, хочуть гарантувати, що активи будуть заморожені щонайменше три роки, щоб гарантувати прибуток. Але член ЄС Угорщина наполягає, що це має відбуватися лише з інтервалом у 6 місяців.

Інші 26 країн ЄС вважають, що їм потрібно діяти зараз, бо час спливає.

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Видання зауважує, що допомога Україні у військовому плані - це "виклик для європейців". "Вони не змогли б зробити це самостійно та не змогли б зрівнятися з перевагою США в транспорті, логістиці та обладнанні, попри прогрес у нарощуванні своєї оборонної промисловості для постачання зброї та боєприпасів", - ідеться у публікації.

Але найбільший у світі торговий блок, як зауважується, має економічну міць. "З початку повномасштабного вторгнення він вже надав Україні близько 132 мільярдів доларів. За кілька тижнів він, схоже, готовий надати ще десятки мільярдів, хоча діяти самостійно не в ДНК ЄС", - пише видання.

При цьому, зауважує видання, адміністрація Байдена оголосила в середу, що США відправлять Україні великий пакет військової допомоги, включаючи касетні бомби та низку ракет, артилерії та бронетехніки. Офіційний представник США також заявив, що "найближчими місяцями надійдуть мільярди доларів допомоги", зазначає видання.