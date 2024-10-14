Лидеры ЕС на саммите 17-18 октября обсудят долю в кредитном пакете G7 для Украины - AP

Лидеры ЕС на саммите 17-18 октября, как ожидается, обсудят долю блока в кредитном пакете G7 на 50 млрд долл. для Украины, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Как пишет AP, на этой неделе посланцы ЕС работали над предложением о предоставлении Украине кредитного пакета на сумму до 35 миллиардов евро (39 миллиардов долларов).

Обсуждение доли ЕС в кредитном пакете G7 будет одним из главных в повестке дня саммита лидеров блока в Брюсселе 17-18 октября - сообщает издание.

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Кредиты ЕС являются частью плана "Группы семи" по использованию процентов, полученных от замороженных российских активов на сумму около 250 миллиардов долларов, большинство из которых хранятся в Европе. Эти сверхприбыли оцениваются примерно в 4,5-5,5 миллиарда долларов в год.

Прибыль лежит в основе плана G7. ЕС должен был бы предоставить до 20 миллиардов долларов США, 20 миллиардов долларов - США, а Канада, Япония и Великобритания - 10 миллиардов долларов вместе, что в целом составит 50 миллиардов долларов. Срок действия такой схемы, как сообщает издание, заканчивается в конце года, до вступления в должность следующего президента США.

"Теперь, на фоне разногласий относительно того, как долго должно быть гарантировано замораживание российских активов, ЕС решил действовать самостоятельно. Его предложение о кредитах на сумму до 39 миллиардов долларов также составляет почти всю долю США", - отмечает издание.

"ЕС редко движется вперед в международных делах без США, особенно в отношении серьезных конфликтов, но он надеется, что это решение поощрит других продвигаться", - пишет издание.

При этом США, как отмечает издание, хотят гарантировать, что активы будут заморожены минимум три года, чтобы гарантировать прибыль. Но член ЕС Венгрия настаивает, что это должно происходить только с интервалом в 6 месяцев.

Другие 26 стран ЕС считают, что им нужно действовать сейчас, потому что время уходит.

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Издание отмечает, что помощь Украине в военном плане - это "вызов для европейцев". "Они не смогли бы сделать это самостоятельно и не смогли бы сравниться с преимуществом США в транспорте, логистике и оборудовании, несмотря на прогресс в наращивании своей оборонной промышленности для поставки оружия и боеприпасов", - говорится в публикации.

Но крупнейший в мире торговый блок, как отмечается, имеет экономическую мощь. "С начала полномасштабного вторжения он уже предоставил Украине около 132 миллиардов долларов. За несколько недель он, похоже, готов предоставить еще десятки миллиардов, хотя действовать самостоятельно не в ДНК ЕС", - пишет издание.

При этом, отмечает издание, администрация Байдена объявила в среду, что США отправят Украине большой пакет военной помощи, включая кассетные бомбы и ряд ракет, артиллерии и бронетехники. Официальный представитель США также заявил, что "в ближайшие месяцы поступят миллиарды долларов помощи", отмечает издание.