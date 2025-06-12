Китайські винищувачі пролетіли небезпечно близько від патрульних літаків Японії: в Токіо висловили стурбованість

Китайські винищувачі пролетіли надзвичайно близько до японських військових патрульних літаків на минулих вихідних. Про це повідомив офіційний Токіо, після того, як два китайські авіаносці вперше були помічені одночасно в Тихому океані, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Ми висловили серйозну стурбованість китайській стороні та урочисто попросили запобігти повторенню", – заявив у четвер головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі, маючи на увазі інциденти 7-8 червня, коли, за словами Токіо, китайські літаки пролетіли на відстані всього 45 метрів до японських літаків.

У суботу китайський винищувач J-15 з авіаносця Shandong переслідував японський патрульний літак P-3C близько 40 хвилин, повідомляє Міністерство оборони Японії. У неділю J-15 переслідував P-3C протягом 80 хвилин, перебуваючи попереду японського літака на відстані лише 900 метрів, йдеться у повідомленні.

Речник Об'єднаного офісу штабу міністерства відмовився розкрити, чи були ті самі літаки задіяні в інцидентах в обидва дні.

Літак P-3C, що належить Морським силам самооборони Японії, який базуються на острові Окінава, здійснював спостереження за міжнародними водами в Тихому океані.

Такі ненормальні підходи китайських військових літаків можуть потенційно призвести до випадкових зіткнень - йдеться в заяві міністерства.

Головний речник японського уряду Йосімаса Хаясі заявив на регулярному брифінгу, що Токіо підтримуватиме зв'язок з Пекіном на різних рівнях та забезпечить моніторинг повітряного простору навколо своїх територій.

Раніше цього тижня Токіо заявив, що "Шаньдун" та інший китайський авіаносець "Ляонін" вперше проводять одночасні операції в Тихому океані, назвавши це кроком, що свідчить про намір Пекіна ще більше розширити свої можливості за межами своїх кордонів.

Пекін заявив, що операції були "звичайними навчальними" маневрами, які не були спрямовані на конкретні країни.

Доповнення

УНН раніше повідомляв, що у Китаї помітили новий корабель з незвичною конструкцією, що нагадує авіаносець.

Китайські військові кораблі вперше увійшли в Північний Льодовитий океан для спільного патрулювання з російськими.