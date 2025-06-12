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Китайские истребители пролетели опасно близко от патрульных самолетов Японии: в Токио выразили обеспокоенность

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Китайские истребители пролетели чрезвычайно близко к японским военным самолетам. Токио выразил серьезную обеспокоенность и призвал Пекин предотвратить повторение таких инцидентов.

Китайские истребители пролетели опасно близко от патрульных самолетов Японии: в Токио выразили обеспокоенность

Китайские истребители пролетели очень близко к японским военным патрульным самолетам на прошлых выходных. Об этом сообщил официальный Токио, после того, как два китайских авианосца впервые были замечены одновременно в Тихом океане, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы выразили серьезную обеспокоенность китайской стороне и торжественно попросили предотвратить повторение", – заявил в четверг главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси, имея в виду инциденты 7-8 июня, когда, по словам Токио, китайские самолеты пролетели на расстоянии всего 45 метров до японских самолетов.

В субботу китайский истребитель J-15 с авианосца Shandong преследовал японский патрульный самолет P-3C около 40 минут, сообщает Министерство обороны Японии. В воскресенье J-15 преследовал P-3C в течение 80 минут, находясь впереди японского самолета на расстоянии всего 900 метров, говорится в сообщении.

Представитель Объединенного офиса штаба министерства отказался раскрыть, были ли те же самолеты задействованы в инцидентах в оба дня.

Самолет P-3C, принадлежащий Морским силам самообороны Японии, базирующимся на острове Окинава, осуществлял наблюдение за международными водами в Тихом океане.

Такие ненормальные подходы китайских военных самолетов могут потенциально привести к случайным столкновениям

- говорится в заявлении министерства.

Главный представитель японского правительства Йосимаса Хаяси заявил на регулярном брифинге, что Токио будет поддерживать связь с Пекином на разных уровнях и обеспечит мониторинг воздушного пространства вокруг своих территорий.

Ранее на этой неделе Токио заявил, что "Шаньдун" и другой китайский авианосец "Ляонин" впервые проводят одновременные операции в Тихом океане, назвав это шагом, свидетельствующим о намерении Пекина еще больше расширить свои возможности за пределами своих границ.

Пекин заявил, что операции были "обычными учебными" маневрами, которые не были направлены на конкретные страны.

Дополнение

УНН ранее сообщал, что в Китае заметили новый корабль с необычной конструкцией, напоминающий авианосец.

Китайские военные корабли впервые вошли в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования с российскими.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Reuters
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