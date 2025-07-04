Китай вдосконалює системи допомоги водієві, випереджаючи конкурентів зі США

У КНР хочуть запобігти переоцінці можливостей систем допомоги водієві. Поки статистика збільшення кількості ДТП у Піднебесній не досягає істотних змін, робляться рішучі кроки для вдосконалення безпеки, зокрема у новітніх розробках систем автоматичного керування.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У Китаї фіналізують роботу над новими правилами безпеки для систем допомоги водієві. У Пекіні звітують, що впровадження нових систем та чітких рекомендацій не уповільненює розвиток автомобільної галузі КНР. Більше того, - може дати китайській промисловості перевагу над світовими конкурентами.

Новий підхід різко контрастує з ринком США, зазначають аналітики. У Сполучених Штатах компанії, що займаються розробкою автономних автомобілів, висловили розчарування тим, що уряд країни не запровадив регуляторну систему для перевірки та тестування технології автокерування.

В Китаї посилення безпекового контролю над технологіями, які автоматично керують, гальмують та прискорюються за певних умов, було затверджено на тлі висновків щодо обставин ДТП. Ідеться про аварію за участю седана Xiaomi в березні. У результаті цього інциденту загинули троє пасажирів, коли їхній автомобіль розбився через кілька секунд після того, як водій взяв на себе контроль над системою асистентського водіння.

Баланс між інноваціями та безпекою

Нові правила будуть зосереджені на апаратному та програмному забезпеченні, яке контролює стан обізнаності водія. Також приділено увагу здатності вчасного контролю.

У розробці нових правил, регуляторні органи залучили китайського автовиробника Dongfeng та технологічного гіганта Huawei - передає Reuters.

Водночас Пекін пропонує китайським автовиробникам швидше впроваджувати ще більш просунуті системи.

Очікуються системи допомоги водієві 3-го рівня. Вони дозволять водіям відводити погляд від дороги в певних ситуаціях. - пише видання.

3-й рівень – це середня точка на шкалі автономного водіння в галузі, від базових функцій, таких як круїз-контроль на 1-му рівні, до можливості самостійного керування за будь-яких умов на 5-му рівні.

Нагадаємо

BMW iX3 отримав систему допомоги водієві з автоматичним ввімкненням поворотів. Кросовер має запас ходу до 640 км та швидку зарядку, що додає 320 км за 10 хвилин.

Tesla стикається з перешкодами в Китаї, які уповільнюють розвиток її автономних систем. Через державні обмеження компанія не може використовувати дані, зібрані китайськими автомобілями, для навчання ШІ.