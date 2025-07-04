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Китай совершенствует системы помощи водителю, опережая конкурентов из США

Киев • УНН

 • 113 просмотра

Китай завершает разработку новых правил безопасности для систем помощи водителю, что может дать ему преимущество над мировыми конкурентами. Это контрастирует с рынком США, где подобное регулирование в фокусе критики.

Китай совершенствует системы помощи водителю, опережая конкурентов из США

В КНР хотят предотвратить переоценку возможностей систем помощи водителю. Пока статистика увеличения количества ДТП в Поднебесной не достигает существенных изменений, делаются решительные шаги для совершенствования безопасности, в частности в новейших разработках систем автоматического управления. 

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Китае финализируют работу над новыми правилами безопасности для систем помощи водителю. В Пекине отчитываются, что внедрение новых систем и четких рекомендаций не замедляет развитие автомобильной отрасли КНР. Более того, - может дать китайской промышленности преимущество над мировыми конкурентами.

Новый подход резко контрастирует с рынком США, отмечают аналитики. В Соединенных Штатах компании, занимающиеся разработкой автономных автомобилей, выразили разочарование тем, что правительство страны не ввело регуляторную систему для проверки и тестирования технологии автоуправления.

В Китае усиление контроля безопасности над технологиями, которые автоматически управляют, тормозят и ускоряются при определенных условиях, было утверждено на фоне выводов об обстоятельствах ДТП. Речь идет об аварии с участием седана Xiaomi в марте. В результате этого инцидента погибли трое пассажиров, когда их автомобиль разбился через несколько секунд после того, как водитель взял на себя контроль над системой ассистентского вождения.

Баланс между инновациями и безопасностью

Новые правила будут сосредоточены на аппаратном и программном обеспечении, которое контролирует состояние осведомленности водителя. Также уделено внимание способности своевременного контроля.

В разработке новых правил, регулирующие органы привлекли китайского автопроизводителя Dongfeng и технологического гиганта Huawei

- передает Reuters.

В то же время Пекин предлагает китайским автопроизводителям быстрее внедрять еще более продвинутые системы.

Ожидаются системы помощи водителю 3-го уровня. Они позволят водителям отводить взгляд от дороги в определенных ситуациях. 

- пишет издание.

3-й уровень – это средняя точка на шкале автономного вождения в отрасли, от базовых функций, таких как круиз-контроль на 1-м уровне, до возможности самостоятельного управления при любых условиях на 5-м уровне.

Напомним

BMW iX3 получил систему помощи водителю с автоматическим включением поворотов. Кроссовер имеет запас хода до 640 км и быструю зарядку, что добавляет 320 км за 10 минут.

Tesla сталкивается с препятствиями в Китае, которые замедляют развитие ее автономных систем. Из-за государственных ограничений компания не может использовать данные, собранные китайскими автомобилями, для обучения ИИ. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Авто
Huawei
Тесла, Инк.
Reuters
Пекин
Китай
Соединённые Штаты
Tesla
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