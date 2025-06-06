Київські енергетики повернули світло всім споживачам після нічної ворожої атаки

Після атаки росії на Київ вночі 5 червня внаслідок ракетно-дронових ударів без електропостачання у столиці залишилися 2167 осель містян. Станом на середину дня енергетики повернули світло в усі домівки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську держадміністрацію.

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Як уточнили в енергокомпанії, без електропостачання після атаки залишилися споживачі на лівому березі Києва. Це були, зокрема, власники квартир у багатоповерхівках та приватних будинків.

Попередньо подачу електроенергії планували відновити протягом доби.

Доповнення

У ніч на 6 червня російські війська запустили по Україні 407 ударних БпЛА та понад 40 ракет, частину вдалося збити, також є влучання. Ворог щодня та щотижня б’є рекорд за кількістю застосованих засобів повітряного нападу.

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Київ зросла до 27 осіб. Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Луцьк зросла до 16, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.