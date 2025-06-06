Киевские энергетики вернули свет всем потребителям после ночной вражеской атаки

После атаки россии на Киев ночью 5 июня в результате ракетно-дроновых ударов без электроснабжения в столице остались 2167 жилищ горожан. По состоянию на середину дня энергетики вернули свет во все дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

Детали

Как уточнили в энергокомпании, без электроснабжения после атаки остались потребители на левом берегу Киева. Это были, в частности, владельцы квартир в многоэтажках и частных домах.

Предварительно подачу электроэнергии планировали восстановить в течение суток.

Дополнение

В ночь на 6 июня российские войска запустили по Украине 407 ударных БпЛА и более 40 ракет, часть удалось сбить, также есть попадания. Враг ежедневно и еженедельно бьет рекорд по количеству примененных средств воздушного нападения.

Количество пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 27 человек. Количество пострадавших в результате атаки рф на Луцк возросло до 16, еще два человека считаются пропавшими без вести.