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Киевские энергетики вернули свет всем потребителям после ночной вражеской атаки

Киев • УНН

 • 494 просмотра

В результате ракетно-дроновой атаки 5 июня в Киеве 2167 домов остались без света. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение к середине дня.

Киевские энергетики вернули свет всем потребителям после ночной вражеской атаки

После атаки россии на Киев ночью 5 июня в результате ракетно-дроновых ударов без электроснабжения в столице остались 2167 жилищ горожан. По состоянию на середину дня энергетики вернули свет во все дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

Детали

Как уточнили в энергокомпании, без электроснабжения после атаки остались потребители на левом берегу Киева. Это были, в частности, владельцы квартир в многоэтажках и частных домах.

Предварительно подачу электроэнергии планировали восстановить в течение суток.

Дополнение

В ночь на 6 июня российские войска запустили по Украине 407 ударных БпЛА и более 40 ракет, часть удалось сбить, также есть попадания. Враг ежедневно и еженедельно бьет рекорд по количеству примененных средств воздушного нападения.

Количество пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 27 человек. Количество пострадавших в результате атаки рф на Луцк возросло до 16, еще два человека считаются пропавшими без вести.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКиев
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Украина
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