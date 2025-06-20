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Купівля російських реакторів у Болгарії для ХАЕС: Галущенко заявив, що проєкт не скасований

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що питання закупівлі атомних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС залишається відкритим, попри заяви Болгарії про відмову. Україна планує співпрацювати з МАГАТЕ для просування цього проєкту.

Купівля російських реакторів у Болгарії для ХАЕС: Галущенко заявив, що проєкт не скасований

Питання щодо закупівлі у Болгарії атомних реакторів для Хмельницької атомної електростанції залишається відкритим, проєкт ще не скасований. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час "Години запитань" до уряду у ВР у п'ятницю, передає кореспондент УНН

Питання не закрите, тобто у нас немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини. На жаль, там всередині відбуваються внутрішньополітичні процеси, які вплинули на гальмування розвитку цього питання. Але ми маємо на сьогодні план щодо поштовху цього проєкту. У липні ми плануємо, я думаю, напрацюємо відповідне рішення з МАГАТЕ, і МАГАТЕ виступить як один з лідерів реалізації цього проєкту. Я думаю, що ми підпишемо відповідні документи

- розповів Галущенко.

Тому, зазначив міністр, питання наразі відкрите.

Проєкт ще не скасований

- заявив Галущенко.

Контекст

Віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що його країна не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС.

Видання BTA зазначає, що у 2023 році Болгарія розпочала переговори з Україною про продаж обладнання АЕС "Белене". Україна планувала використати два російські реактори для розширення Хмельницької атомної електростанції.

У липні 2023 року парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання за проектом АЕС "Белене".

У березні цього року Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає закупівлю у Болгарії обладнання для Хмельницької АЕС.

У квітні Міністерство енергетики заявило, що не отримувало офіційної позиції уряду Болгарії щодо відмови продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Галущенко Герман Валерійович
Булгарія (гриб)
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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