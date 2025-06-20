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Покупка российских реакторов в Болгарии для ХАЭС: Галущенко заявил, что проект не отменен

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что вопрос закупки атомных реакторов у Болгарии для Хмельницкой АЭС остается открытым, несмотря на заявления Болгарии об отказе. Украина планирует сотрудничать с МАГАТЭ для продвижения этого проекта.

Покупка российских реакторов в Болгарии для ХАЭС: Галущенко заявил, что проект не отменен

Вопрос о закупке в Болгарии атомных реакторов для Хмельницкой атомной электростанции остается открытым, проект еще не отменен. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов" к правительству в ВР в пятницу, передает корреспондент УНН

Вопрос не закрыт, то есть у нас нет официального отказа Болгарии продолжать переговоры. К сожалению, там внутри происходят внутриполитические процессы, которые повлияли на торможение развития этого вопроса. Но мы имеем на сегодня план по толчку этого проекта. В июле мы планируем, я думаю, наработаем соответствующее решение с МАГАТЭ, и МАГАТЭ выступит как один из лидеров реализации этого проекта. Я думаю, что мы подпишем соответствующие документы

- рассказал Галущенко.

Поэтому, отметил министр, вопрос пока открыт.

Проект еще не отменен

- заявил Галущенко.

Контекст

Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил, что его страна не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС.

Издание BTA отмечает, что в 2023 году Болгария начала переговоры с Украиной о продаже оборудования АЭС "Белене". Украина планировала использовать два российских реактора для расширения Хмельницкой атомной электростанции.

В июле 2023 года парламент Болгарии поддержал предложение об уполномочивании министра энергетики начать переговоры с украинской стороной о продаже оборудования по проекту АЭС "Белене".

В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает закупку в Болгарии оборудования для Хмельницкой АЭС.

В апреле Министерство энергетики заявило, что не получало официальной позиции правительства Болгарии относительно отказа продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Международное агентство по атомной энергии
Министерство энергетики Украины
Герман Галущенко
Болгария
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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