Покупка российских реакторов в Болгарии для ХАЭС: Галущенко заявил, что проект не отменен

Вопрос о закупке в Болгарии атомных реакторов для Хмельницкой атомной электростанции остается открытым, проект еще не отменен. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов" к правительству в ВР в пятницу, передает корреспондент УНН.

Вопрос не закрыт, то есть у нас нет официального отказа Болгарии продолжать переговоры. К сожалению, там внутри происходят внутриполитические процессы, которые повлияли на торможение развития этого вопроса. Но мы имеем на сегодня план по толчку этого проекта. В июле мы планируем, я думаю, наработаем соответствующее решение с МАГАТЭ, и МАГАТЭ выступит как один из лидеров реализации этого проекта. Я думаю, что мы подпишем соответствующие документы - рассказал Галущенко.

Поэтому, отметил министр, вопрос пока открыт.

Проект еще не отменен - заявил Галущенко.

Контекст

Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил, что его страна не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС.

Издание BTA отмечает, что в 2023 году Болгария начала переговоры с Украиной о продаже оборудования АЭС "Белене". Украина планировала использовать два российских реактора для расширения Хмельницкой атомной электростанции.

В июле 2023 года парламент Болгарии поддержал предложение об уполномочивании министра энергетики начать переговоры с украинской стороной о продаже оборудования по проекту АЭС "Белене".

В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает закупку в Болгарии оборудования для Хмельницкой АЭС.

В апреле Министерство энергетики заявило, что не получало официальной позиции правительства Болгарии относительно отказа продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС.