Покупка российских реакторов в Болгарии для ХАЭС: Галущенко заявил, что проект не отменен
Киев • УНН
Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что вопрос закупки атомных реакторов у Болгарии для Хмельницкой АЭС остается открытым, несмотря на заявления Болгарии об отказе. Украина планирует сотрудничать с МАГАТЭ для продвижения этого проекта.
Вопрос о закупке в Болгарии атомных реакторов для Хмельницкой атомной электростанции остается открытым, проект еще не отменен. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов" к правительству в ВР в пятницу, передает корреспондент УНН.
Вопрос не закрыт, то есть у нас нет официального отказа Болгарии продолжать переговоры. К сожалению, там внутри происходят внутриполитические процессы, которые повлияли на торможение развития этого вопроса. Но мы имеем на сегодня план по толчку этого проекта. В июле мы планируем, я думаю, наработаем соответствующее решение с МАГАТЭ, и МАГАТЭ выступит как один из лидеров реализации этого проекта. Я думаю, что мы подпишем соответствующие документы
Поэтому, отметил министр, вопрос пока открыт.
Проект еще не отменен
Контекст
Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил, что его страна не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС.
Издание BTA отмечает, что в 2023 году Болгария начала переговоры с Украиной о продаже оборудования АЭС "Белене". Украина планировала использовать два российских реактора для расширения Хмельницкой атомной электростанции.
В июле 2023 года парламент Болгарии поддержал предложение об уполномочивании министра энергетики начать переговоры с украинской стороной о продаже оборудования по проекту АЭС "Белене".
В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает закупку в Болгарии оборудования для Хмельницкой АЭС.
В апреле Министерство энергетики заявило, что не получало официальной позиции правительства Болгарии относительно отказа продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС.