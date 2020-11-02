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Актуальне
КСУ скасував заплановані на понеділок збори суддів

КСУ скасував заплановані на понеділок збори суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Конституційний Суд України скасував збори суддів, призначені на понеділок, 2 листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

"Збори суддів Конституційного Суду України перенесено", - йдеться у повідомленні.

При цьому причини такого рішення не вказуються.

Згідно з анонсом, оприлюдненим минулого тижня, збори суддів КСУ скликалися і мали розпочатися об 11 годині 2 листопада.

Зазначимо, Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Додамо, згідно з законом про КСУ, збори суддів Конституційного суду вирішують питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує Суд на своїх засіданнях. Збори суддів Конституційного суду є повноважними за умови присутності на них не менш як двох третин від загального складу Суду.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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