КСУ отменил запланированное на понедельник собрание судей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Конституционный Суд Украины отменил собрание судей, назначенное на понедельник, 2 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.
"Собрание судей Конституционного Суда Украины перенесено", - говорится в сообщении.
При этом причины такого решения не указываются.
Согласно анонсу, опубликованному на прошлой неделе, собрание судей КСУ созывались и должно было бы начаться в 11:00 2 ноября.
Отметим, Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.