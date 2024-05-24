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Кот-д'Івуар візьме участь у Саміті миру - Зеленський

Кот-д'Івуар візьме участь у Саміті миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 23796 перегляди

Президент Зеленський обговорив двосторонні відносини, міжнародне співробітництво та потребу України у справедливому мирі з Президентом Кот-д'Івуару Уаттарою, запросивши його на Саміт миру та привітавши з прийдешнім Днем Африки.

Сььгодні, 24 травня, президент України Володимир зеленський провів телефонну розмову з президентом Кот-д’Івуару Алассаном Уаттарою, щоб обговорити двосторонні відносини та міжнародну співпрацю. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі.

Деталі

Глава держави нагадав, що Україна навесні відкрила посольство в Абіджані. За його словами, це суттєво посилить зв’язок між нашими країнами.

Українські миротворці зробили вагомий внесок у відновлення миру в Кот-д’Івуарі. Тепер справедливий мир потрібен Україні. Тому я радий, що можу розраховувати на участь Кот-д’Івуару в Саміті миру. Привітав Президента Уаттару із прийдешнім Днем Африки

- заявив Володимир Зеленський. 

Байден, швидше за все, пропустить Саміт миру заради збору коштів на передвиборчу кампанію - Bloomberg24.05.24, 09:37 • 102591 перегляд

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Лідери підтвердили свою участь у Саміті миру.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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