Кот-д'Івуар візьме участь у Саміті миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив двосторонні відносини, міжнародне співробітництво та потребу України у справедливому мирі з Президентом Кот-д'Івуару Уаттарою, запросивши його на Саміт миру та привітавши з прийдешнім Днем Африки.
Сььгодні, 24 травня, президент України Володимир зеленський провів телефонну розмову з президентом Кот-д’Івуару Алассаном Уаттарою, щоб обговорити двосторонні відносини та міжнародну співпрацю. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави у Telegram-каналі.
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Глава держави нагадав, що Україна навесні відкрила посольство в Абіджані. За його словами, це суттєво посилить зв’язок між нашими країнами.
Українські миротворці зробили вагомий внесок у відновлення миру в Кот-д’Івуарі. Тепер справедливий мир потрібен Україні. Тому я радий, що можу розраховувати на участь Кот-д’Івуару в Саміті миру. Привітав Президента Уаттару із прийдешнім Днем Африки
Байден, швидше за все, пропустить Саміт миру заради збору коштів на передвиборчу кампанію - Bloomberg24.05.24, 09:37 • 102591 перегляд
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Лідери підтвердили свою участь у Саміті миру.