Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил двусторонние отношения, международное сотрудничество и потребность Украины в справедливом мире с Президентом Кот-д'Ивуара Уаттарой, пригласив его на Саммит мира и поздравив с наступающим Днем Африки.
Сегодня, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, чтобы обсудить двусторонние отношения и международное сотрудничество. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.
Детали
Глава государства напомнил, что Украина весной открыла посольство в Абиджане. По его словам, это существенно усилит связь между нашими странами.
Украинские миротворцы сделали весомый вклад в восстановление мира в Кот-д'Ивуаре. Теперь справедливый мир нужен Украине. Поэтому я рад, что могу рассчитывать на участие Кот-д'Ивуара в Саммите мира. Поздравил Президента Уаттару с наступающим Днем Африки
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg24 мая 2024, 06:37 • 100213 просмотров
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Лидеры подтвердили свое участие в Саммите мирав.
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