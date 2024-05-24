Кот-д'Ивуар примет участие в Саммите мира - Зеленский

Сегодня, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, чтобы обсудить двусторонние отношения и международное сотрудничество. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram-канале.

Детали

Глава государства напомнил, что Украина весной открыла посольство в Абиджане. По его словам, это существенно усилит связь между нашими странами.

Украинские миротворцы сделали весомый вклад в восстановление мира в Кот-д'Ивуаре. Теперь справедливый мир нужен Украине. Поэтому я рад, что могу рассчитывать на участие Кот-д'Ивуара в Саммите мира. Поздравил Президента Уаттару с наступающим Днем Африки - заявил Владимир Зеленский.

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Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Лидеры подтвердили свое участие в Саммите мирав.