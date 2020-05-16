Коронавірус: у Туреччині через свята ввели розширену комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Туреччина ввела чотириденну комендантську годину в 15 провінціях, починаючи з півночі п’ятниці, в спробі зупинити поширення коронавірусу, який забрав 4055 життів в країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Anadolu Agency.
Хоч країна зазвичай оголошувала комендантську годину у вихідні дні, цей період було розширено до чотирьох днів, так як 19 травня в Туреччині відзначається як офіційне свято.
“Комендантська година вступила в силу в столиці Анкарі, а також в Балікеширі, Бурсі, Ескішехірі, Газіантепі, Стамбулі, Ізмірі, Кайсері, Коджаелі, Коньї, Манісі, Сакарі, Самсуні, Вані і Зонгулдаці”, — пише видання.
За даними МВС країни, ринки, продуктові магазини, магазини з продажу зелені і м’ясні лавки будуть закриті 16 і 17 травня. Однак вони продовжать працювати з 10:00 до 16:00 за місцевим часом 18-19 травня. Крім того, пекарні працюватимуть протягом чотириденного комендантської години.
Першу комендантську годину в Туреччині було оголошено 11-12 квітня, за цим пішли подальші карантинні обмеження в наступні тижні.
Станом на п’ятницю, МОЗ країни повідомило в цілому про 146 457 випадки коронавірусу, зокрема про 106 133 випадки одужання.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.