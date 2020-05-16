Коронавирус: в Турции из-за праздников ввели расширенный комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Турция ввела четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи пятницы, в попытке остановить распространение коронавируса, который унес 4055 жизней в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu Agency.
Хотя страна обычно объявляла комендантский час в выходные дни, этот период был расширен до четырех дней, так как 19 мая в Турции отмечается как официальный праздник.
“Комендантский час вступил в силу в столице Анкаре, а также в Баликешири, Бурсе, Эскишехире, Газиантепе, Стамбуле, Измире, Кайсери, Коджаэле, Коньи, Манисе, Саккаре, Самсуне, Ване и Зонгулдаке”, — пишет издание.
По данным МВД страны, рынки, продуктовые магазины, магазины по продаже зелени и мясные лавки будут закрыты 16 и 17 мая. Однако они продолжат работать с 10:00 до 16:00 по местному времени 18-19 мая. Кроме того, пекарни будут работать в течение четырехдневного комендантского часа.
Первый комендантский час в Турции был объявлен 11-12 апреля, за этим последовали дальнейшие карантинные ограничения в последующие недели.
По состоянию на пятницу, Минздрав страны сообщил в целом о 146 457 случаях коронавируса, в частности и про 106 133 случая выздоровления.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.